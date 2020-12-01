



Из него следует, что за 3 послевыборных месяца многие беларусы были полностью лишены мобильного интернета минимум на 71 час, посчитал dev.by





Согласно отчету, с вечера 9 до утра 12 августа в Беларуси был полностью отключен мобильный интернет у трех беларуских операторов на протяжении 31 часа 45 минут.





Помимо постоянной блокировки доступа к зарубежным ресурсам на уровне магистральных провайдеров «Белтелеком» и НЦОТ, белорусские пользователи впервые в истории столкнулись еще с одним типом блокировки — полным шатдауном интернета всетях мобильных операторов. В течение трех суток, с 9 по 12 августа, вечером у абонентов всех трех мобильных операторов — ​А1​, ​МТС​, ​life:)​ полностью пропадал доступ в сеть.





В итоге, мобильный интернет не был доступен:





20:45 9 августа — 5:00 10 августа

19:30 10 августа — 06:00 11 августа

18:00 11 августа — 07:00 12 августа

Отключения происходили синхронно у всех 3х операторов, что вызывает подозрения оцентрализованном характере действий. На тот момент ни один из операторов, А1, МТС иlife:) не говорили, что отключали интернет в связи с указаниями правоохранительныхорганов.





По данным NetBlocks, в период с 9 по 12 августа общее время перебоев с интернет-связью в Беларуси составило 61 час. В отчете «Белорусской обсерватории интернета» подсчитаны часы полного отключения мобильного интернета за тот же период.





Начиная с 30 августа, каждое воскресенье операторы отключали мобильный интернет «по распоряжению вышестоящих органов». Периодически сеть пропадала не только в Минске, но и в активно протестующих регионах. В среднем мобильный интернет отключали на 4-5 часов каждое воскресенье.





Хронология блокировок мобильного интернета





30 августа. Время отключения в отчете не указано.

6 сентября. Время отключения в отчете не указано.

13 сентября. 14:50 — 19:10.

20 сентября. 14:30 — 19:00.

27 сентября. 14:15 — 19:00.

4 октября. 14:08 — 18:00.

11 октября. 13:55 — 18:50.

18 октября. 13:55 — 17:55.

25 октября. 12:00 — 18:40.

С 30 августа по 25 октября мобильного интернета у беларусов суммарно не было почти двое суток — на протяжении более чем 39 часов.





Таким образом, за 3 послевыборных месяца многие беларусы были полностью лишены мобильного интернета как минимум на 71 час.





«Белорусская обсерватория интернета» — проект, созданный для мониторинга блокировок сайтов в белорусском сегменте интернета. Проект регулярно проверяет доступность сайтов независимых СМИ, правозащитных, общественно-политических и других организаций, чтобы выявлять возможные ограничения доступа к ним.