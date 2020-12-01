+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Без суда и следствия: минчан забирают за БЧБ-флаг на балконе сразу на Окрестина

За бело-красно-белый флаг, находящийся на собственном балконе, людей, абсолютно плюя на занон, везут сразу на Окрестина


"Нашей Ниве" стало известно как минмум о 3 случаях, когда жителей Минска задержали за национальный флаг на балконе. 

Одного цинично осудили на 7 суток за "массовое мероприятие — пикетирование путем размещения флага", другие ждут судов. 

Раньше за флаги на балконах в Минске уже наказывали штрафами, а в Гомеле осудили целую семью (на штрафы и сутки). 

Также за "пикет на лоджии" осудили маму Павла Северинца - Татьяну Северинец, и Елену Янушковскую.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]