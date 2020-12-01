



Нашей Ниве " стало известно как минмум о 3 случаях, когда жителей Минска задержали за национальный флаг на балконе.





Одного цинично осудили на 7 суток за "массовое мероприятие — пикетирование путем размещения флага", другие ждут судов.





Раньше за флаги на балконах в Минске уже наказывали штрафами, а в Гомеле осудили целую семью (на штрафы и сутки).





Также за "пикет на лоджии" осудили маму Павла Северинца - Татьяну Северинец, и Елену Янушковскую.