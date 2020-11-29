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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Цинизм дня: врача-травматолога задержали в магазине - осудили на 20 суток за митинг и лозунги

Врач-травматолог Леонид Глазкин, задержанный на марше в воскресенье 29.11.2020 осуждён по статье 23.4 и по статье 23.34 на 20 суток (10+10)

Что примечательно: в протоколе задержания не совпадают ни место задержания, ни действия задержанного. 

Врач был задержан в магазине, где был с братом, в протоколе же написано, что был на митинге (в другом месте) и выкрикивал лозунги.

Сочинительский талант, как мы можем заметить, стал визитной карточкой беларусской судебной системы, заключают Белые халаты.
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