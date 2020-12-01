В воскресенье широко разошлось по соцсетям фото, где силовики тянут пенсионера, который выглядит очень растерянным. TUT.BY узнал, что было дальше с мужчиной в кепке, с пакетом и сигаретой.









Перекресток улиц Янки Лучины и Игуменского тракта в Лошице известен местным не только сразу несколькими гипермаркетами, в последние месяцы здесь порой выстраиваются цепи солидарности.





29 ноября, во время «Марша соседей», сюда приехали силовики, которые проводили брутальные задержания.





На фотографии среди задержанных попал и растерянный пенсионер в кепке, с пакетом в руках и с сигаретой.





— Да, это я на том снимке, — говорит Николай Григорьевич. — Сын показал.





Несмотря на задержание, которое попало на фото, с ним все хорошо.





— Особо страшного ничего не случилось, но испугался, — улыбается.





Николаю Григорьевичу 68 лет, пенсионер. Говорит, что за жизнь много где работал, в том числе около 25 лет «отдал жилищно-коммунальному хозяйству». Среди прочего был начальником домоуправления в Серебрянке.





В воскресенье, 29 ноября, в первой половине дня местный житель пошел в магазин «Хит» на перекрестке Янки Лучины и Игуменского тракта.





— Жена говорит: «Соли купи», нам поросятину посолить надо было. В магазине встретил соседа. Я первый через кассу прошел, он второй. Вышел, думаю, дождусь соседа. Смотрю, стоят человек 150 наших ходоков, — говорит пенсионер, имея в виду цепочку солидарности. — Буквально через несколько минут слышу сирену — эти уже приехали, их было очень много (речь о силовиках. — Прим. TUT.BY).





Машины, в которые уводили задержанных, пенсионер называет «автозэки».





— Издалека видно, что хватали всех подряд. А люди стали убегать. Сосед вышел: «Елки палки, что творится!» И бегут, бегут за этими детьми, а мужик говорит: «Что вы за ними гоняетесь?» Остановились — раз, за руки и его, и меня. И через перекресток поперли нас к машине. Сначала одна пара, потом другая вела — тяжеловато, я ж еле ноги переставляю. Конечно, я испугался. Я и гипертоник, у меня и сахарный диабет — на таблетках сижу.





Николай Григорьевич говорит, что пытался уточнить, за что его задерживают. Но побоялся, что ударят — намекали, могут.





— Это была большая машина, там уже человек шесть или семь сидели. Они: «Заходи!» А я и по ровной дорожке-то шатаюсь. Говорю: «Не могу, подсадите. Сам не могу зайти, упаду».





Николай Григорьевич говорит, что к нему обратился человек в такой же форме, которого он посчитал врачом, потому что тот стал спрашивать: «Чем вам помочь?» Я спросил, есть ли таблетки от давления. Он говорит: «Может, скорую вызвать?» Я говорю: «Не надо скорую, они меня сразу в больницу отвезут — знаю по опыту. Дайте таблетки».





Николай Григорьевич говорит, что в автозак его после этого разговора все-таки заводить не стали, а решили отвести к «Гиппо» на скамейку. В этот момент случилось еще одно удачное совпадение — мимо проезжала невестка Николая Григорьевича.





— Она говорит: «Давайте его сюда, это мой свекор!» Они (силовики. — Прим. TUT.BY) спрашивают у меня, как зовут невестку, а я с испугу и забыл, — смеется пенсионер. — Забрала невестка меня у них и повезла домой.





Пожилой минчанин говорит: издалека видел, уезжая, что соседа тоже отпустили.





— Он им что-то показывал, кажется, удостоверение.





О том, что происходит в Минске в последние месяцы, Николай Григорьевич знает — от сына и из новостей в интернете, с протестующими солидарен. Добавляет, что задумывался о ситуации в стране и много лет назад, еще во время истории с пропавшим журналистом Дмитрием Завадским.





— Кто прикормленный — живут радуются, а мы — как эти самые, ну, вы поняли, — подытоживает пенсионер.







