Бежал во всю мощь: бобруйчанин чудом спасся от кувыркающегося авто
Вчера 29 ноября камера наружного наблюдения у сервиса по обслуживанию автомобилей по улице Батова в Бобруйске зафиксировала момент ДТП.
Автомобиль двигался по обледеневшей дороге, попал в занос и, возможно, столкнулся с бордюром. После чего автомобиль несколько раз перевернулся.
Рядом по тротуару бежал мужчина. В момент, когда он пересекал проезжую часть, за его спиной, буквально в метре от мужчины, приземлился автомобиль.
К счастью, никто не пострадал.
Источник: mogilev.online
14:43 01/12/2020
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