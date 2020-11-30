+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Бежал во всю мощь: бобруйчанин чудом спасся от кувыркающегося авто

Вчера 29 ноября камера наружного наблюдения у сервиса по обслуживанию автомобилей по улице Батова в Бобруйске зафиксировала момент ДТП.

Автомобиль двигался по обледеневшей дороге, попал в занос и, возможно, столкнулся с бордюром. После чего автомобиль несколько раз перевернулся. 


Рядом по тротуару бежал мужчина. В момент, когда он пересекал проезжую часть, за его спиной, буквально в метре от мужчины, приземлился автомобиль.


К счастью, никто не пострадал.
Источник: mogilev.online
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]