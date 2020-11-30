Бежал во всю мощь: бобруйчанин чудом спасся от кувыркающегося авто

Автомобиль двигался по обледеневшей дороге, попал в занос и, возможно, столкнулся с бордюром. После чего автомобиль несколько раз перевернулся.









Рядом по тротуару бежал мужчина. В момент, когда он пересекал проезжую часть, за его спиной, буквально в метре от мужчины, приземлился автомобиль.









К счастью, никто не пострадал.