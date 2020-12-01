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"Власти вошли в финальный этап саморазрушения" Экс-доцент МГЛУ Дулина о тюрьме, Лукашенко и ОМОН

Бывшая преподавательница кафедры итальянского языка в Минском государственном лингвистическом университете Наталья Дулина объявила о забастовке преподавателей, а после была арестована на 14 суток.

"Власти вошли в финальный этап саморазрушения" Экс-доцент МГЛУ Дулина о тюрьме, Лукашенко и ОМОН
В интервью Свабодзе она рассказала, какое отношение руководство лингвистического университета имело к ее задержанию, как она проводила время в тюрьме и почему удивилась широким протестным настроениям среди студентов МГЛУ, которые, по ее мнению, прежде всего сосредоточены на карьере.
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