"Власти вошли в финальный этап саморазрушения" Экс-доцент МГЛУ Дулина о тюрьме, Лукашенко и ОМОН
Бывшая преподавательница кафедры итальянского языка в Минском государственном лингвистическом университете Наталья Дулина объявила о забастовке преподавателей, а после была арестована на 14 суток.
В интервью Свабодзе она рассказала, какое отношение руководство лингвистического университета имело к ее задержанию, как она проводила время в тюрьме и почему удивилась широким протестным настроениям среди студентов МГЛУ, которые, по ее мнению, прежде всего сосредоточены на карьере.
12:45 01/12/2020
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