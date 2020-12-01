Неожиданно: в Минске пока не планируют повышать стоимость проезда
Пресс-служба Мингорисполкома сообщила Office Life, что, если в столице решат увеличить плату за проезд в общественном транспорте, об этом будет сообщено дополнительно.
А пока такого решения не принималось.
При этом тарифы уже повышены Брестским облисполкомом. Ранее такое решение приняли в Гродно и Гомеле.
Цена за проезд в столичном наземном транспорте и метро в последний раз поднималась почти год назад. С тех пор жетон в подземке стоит 70 копеек, а талон на автобус/трамвай/троллейбус/электробус — 65 копеек (у водителя — 70).
12:26 01/12/2020
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