Неожиданно: в Минске пока не планируют повышать стоимость проезда





А пока такого решения не принималось.





При этом тарифы уже повышены Брестским облисполкомом. Ранее такое решение приняли в Гродно и Гомеле.





Цена за проезд в столичном наземном транспорте и метро в последний раз поднималась почти год назад. С тех пор жетон в подземке стоит 70 копеек, а талон на автобус/трамвай/троллейбус/электробус — 65 копеек (у водителя — 70).