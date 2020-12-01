"Задолженность" составила... 135 рублей, из расчёта 13 руб. 50 копеек в сутки. И это при том, что ранее уже было оплачено 337 рублей 50 копеек!





Об "аппетитах" столинских тюремщиков пишет Медиа-Полесье





18-летний парень был привлечён по ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и назначенные ему 10 суток административного ареста отбывал в ИВС Столинского РОВД.





Когда родственники привезли ему передачу, в ИВС принять её отказались. Потребовали сначала оплатить расходы на питание.





И назвали сумму:

337 рублей 50 копеек.

То есть даже эта сумма выглядит астрономической, с учетом чем и как кормят в наших изоляторах!





Но, чтобы иметь возможность передать родному человеку передачу, она была оплачена двумя платежами: 50 рублей и 287 рублей 50 копеек. Копии квитанций имеются.





Но точка в этой истории, как оказалось, не была поставлена. После освобождения Тихону предъявили ещё один счёт, уже на 135 рублей!





Таким образом, если обе суммы сложить, то питание в ИВС Столинского РОВД брестчанину Тихону Клюкачу стоило 472 рубля 50 копеек., то есть в сутки его кормили на... 47 рублей 25 копеек!





Родственники возмущены такой арифметикой и поделились этой информацией с правозащитниками. Те в свою очередь советуют обратиться с заявлением в прокуратуру с просьбой разъяснить, почему в ИВС Столинского РОВД такое "золотое" меню?