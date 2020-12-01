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Судьи как слуги режима: за надпись на остановке парню дали год колонии

В Горках осудили 27-летнего парня за надпись против Лукашенко - первоначально был протокол по админстративной статье. Уголовным дело стало через месяц по требованию прокуратуры.

Судьи как слуги режима: за надпись на остановке парню дали год колонии
Стефану Лазовику обещали свободу в обмен на признательные показания. Он их дал – и теперь жалеет об этом, пишет mspring

Стефану Лазовику – 27 лет. Свой следующий день рождения, который будет у него в сентября, с большой долей вероятности он проведет не с друзьями и близкими, а в колонии общего режима. Все из-за надписи, которую Стефан оставил в ночь с 11 на 12 августа – там он очень жестко высказался в адрес Александра Лукашенко.

Лазовик был независимым наблюдателем на Горецком избирательном участке №2. Когда в стране случился взрыв насилия со стороны силовиков 9-11 августа, Стефан не выдержал. В ночь с 11 на 12 августа он оставил надпись краской на одном из остановочных пунктов в Горках:

 «Он проиграл и стал убивать. С**т уходи!».

Позже он признался, что сделал это все на эмоциях.


Изначально Горецкий РОВД отказался инициировать возбуждение уголовного дела, поскольку не увидел в поступке признаков состава преступления. Нанесение надписи квалифицировали как административное правонарушение по ст.17.1 КоАП (мелкое хулиганство).


Уголовное дело было возбуждено через месяц после инцидента – 15 сентября по инициативе районной прокуратуры. 

Лазовика признали подозреваемым по ст. 341 УК РБ (Осквернение сооружений и порча имущества).

Все это время Лазовика прессовали сотрудники РОВД – за участие в мирных акциях протеста.

16 сентября его забрали неизвестные люди в штатском и доставили в райотдел милиции. Протокол задержания не составлялся.

Лазовика судили сначала за 30 августа (дали 25 базовых величин штрафа), а после суда вновь сразу задержали и составили протокол ещё и за 23 августа.

В это время в доме Стефана провели обыск, изъяли куртку и краску (он ремесленник). 

Перед судом, в кабинете начальника ИВС, как утверждал Лазовик, начался шантаж. Ему предложили сознаться в совершении надписи в обмен на штраф, а не арест, и оставаться под подпиской на время следствия. Он согласился.

29 октября, по инициативе прокурора, статью переквалифицировали с 341 УК РБ на ч.1 339 УК РБ (Злостное хулиганство). Даже на этом этапе Лазовику убеждали, что ему будет штраф.

Суд назначили на 26 ноября. 25 ноября к 16:00 его вызвали в Следственный комитет, где ему предложили записать покаянное видео с осуждением протестного движения. Стефан Лазовик отказался это сделать.

26 ноября в 11:00 состоялся суд. 

Судья Яскович 

вынесла решение – ближайший год Стефан проведет в колонии общего режима.
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