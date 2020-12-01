Поэта и пчеловода Николая Попеку задержали по уголовному делу





Как сообщает 1reg.by , утром в понедельник милиционеры его отвезли в Брест, в изолятор временного содержания Ленинского района. Попека задержан по уголовному делу. По какому именно, пока неизвестно.





"Идет полномасштабное наступление на сознание всех, чтобы они прекратили свои общественные действия, чтобы поменять что-то в этой стране", — говорит в комментарии racyja.com брестский правозащитник Владимир Величкин.