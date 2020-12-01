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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Блогер сделал бело-красно-белый флаг, который не горит, и повесил его возле дома. Что ответит МЧС?

Павел Береснев ждет официального ответа на вопрос: можно ли вывешивать такие флаги на фасадах.


Напомним, на прошлой неделе МЧС  внесло изменения в правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства.
 
В соответствии с новой редакцией «в зданиях, хозяйственных сооружениях и помещениях не допускается размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».
 
В ответ на это блогер Павел Береснев изгтоовил флаг из негорючего материала:
— Я взял стеклоткань Т-13 и проверил, можно ли из нее сделать красивый флаг. И, конечно, испытал огнем - чтобы действительно удостовериться, что на моем доме нет горючего текстиля, — рассказывает он.
 
Но посмотрю, как флаг поведет себя в эксплуатации - сколько провисит на ветру и под снегом/дождем. Ведь пока стеклоткань не подложена, она по краям очень «лохматится» и активно распадается.
 
И оставил кусок стеклоткани для экспериментов: если приедут в гости пожарный инспектор или участковый милиционер, то будем вместе с ними его жечь огнем.
 
Ну и еще в субботу звонил на прямую линию в МЧС Республики Беларусь: замминистра Андрей Юржиц записал все мои вопросы по поводу того, как будет на практике проверяться выполнение пункта 15.3 про горючий/негорючий текстиль. Мне обещали дать   письменный ответ. Ждем
Blizko.by
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