



Напомним, на прошлой неделе МЧС внесло изменения в правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства.

В соответствии с новой редакцией «в зданиях, хозяйственных сооружениях и помещениях не допускается размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».

В ответ на это блогер Павел Береснев изгтоовил флаг из негорючего материала:

— Я взял стеклоткань Т-13 и проверил, можно ли из нее сделать красивый флаг. И, конечно, испытал огнем - чтобы действительно удостовериться, что на моем доме нет горючего текстиля, — рассказывает он.

Но посмотрю, как флаг поведет себя в эксплуатации - сколько провисит на ветру и под снегом/дождем. Ведь пока стеклоткань не подложена, она по краям очень «лохматится» и активно распадается.

И оставил кусок стеклоткани для экспериментов: если приедут в гости пожарный инспектор или участковый милиционер, то будем вместе с ними его жечь огнем.

Ну и еще в субботу звонил на прямую линию в МЧС Республики Беларусь: замминистра Андрей Юржиц записал все мои вопросы по поводу того, как будет на практике проверяться выполнение пункта 15.3 про горючий/негорючий текстиль. Мне обещали дать письменный ответ. Ждем