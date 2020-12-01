На курортах Египта вводят ограничения





ЧАСЫ РАБОТЫ ОБЩЕПИТА, ТОРГОВЛИ И ДИСКОТЕК БУДУТ ОГРАНИЧЕНЫ





Для борьбы с распространением COVID-19 правительство Египта внесло изменения в график работы магазинов, общественных ресторанов, кафе, мастерских, торговых центров и развлекательных заведений.





С 1 декабря ежедневные часы работы всех магазинов и торговых центров, кроме ресторанов, кафе и базаров, будут ограничены в летний период с 7.00 до 23.00, в зимний сезон - с 7.00 до 22.00. В выходные и официальные праздники летом магазины будут закрываться в полночь, в зимнее время – в 23:00.





Ежедневные часы работы ресторанов, кафе и базаров, в том числе в торговых центрах, будут следующими: в летнее время – с 5.00 до 01.00, зимой – с 5.00 до 24.00. В выходные и праздничные дни зимой общепит и базары также смогут работать до часу ночи.





Кроме того, ограничения коснутся и работы ночных клубов и дискотек: они смогут функционировать только до двух ночи.





Согласно решению правительства, установлены и периоды сезонов. Так, летний сезон начинается с последней пятницы апреля и длится до конца последнего четверга сентября.





КАФЕ И МАГАЗИНЫ В АЭРОПОРТУ СОХРАНЯТ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ





Услуги по доставке из ресторанов и кафе будут круглосуточными летом и зимой. Также в режиме 24 часа будут функционировать магазины и кафе в аэропортах.





Как говорится в разъяснениях министерства туризма и древностей Египта, новые правила не распространяются на все мероприятия и магазины, расположенные в отелях или связанными с ними заведениях.





Таким образом, ночной шоппинг и развлечения у туристов на курортах Египта останутся, но только в рамках гостиничных комплексов. Просидеть до утра с кальяном в центре туристической жизни в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде уже не выйдет: в лучшем случае, «посиделки» завершатся в час ночи. С покупкой сувениров в городе придется уложиться вообще до 23 часов.





Решение властей вызвало критику со стороны египетского бизнеса. По мнению Торговой Ассоциации, фактический запрет на ночную жизнь негативно повлияет на позиционирование Египта как туристического направления, а также снизит товарооборот и увеличит безработицу, поскольку многим заведениям придется отказаться от ночной смены.