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Ученые выяснили, когда Солнечная система перестанет существовать

Ученые из трех американских вузов на основании компьютерного моделирования выяснили, когда перестанет существовать Солнечная система, их выводы были опубликованы в издании The Astronomical Journal.



Надо работой трудились исследователи из Калифорнийского университета, Калифорнийского технологического института и Мичиганского университета. Они благодаря цифровой модели сумели узнать, что станет с планетами системы, когда Солнце превратится сначала в красного гиганта, поглотив ближние планеты, в том числе Землю, а потом в белого карлика, потеряв при этом половину своей массы.

Из-за уменьшения массы Солнца орбиты планет-гигантов значительно расширятся и станут нестабильными, что приведет к "расшатыванию" системы. В течение 30 миллиардов лет ее покинут Юпитер и Сатурн, а в следующие 100 миллиардов – остальные "выжившие" планеты.

Таким образом, Солнечная система перестанет существовать именно через 100 миллиардов лет: эта цифра куда меньше, чем планировалось ранее.
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