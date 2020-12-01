На утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 467 673 против 1 459 243 на утро понедельника, выздоровели более 40,5 млн.





В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.



