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Коронавирус в мире: число жертв коронавируса в мире достигло 1,46 млн человек

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на утро вторника 63 229 355 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 494 195

На утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 467 673 против 1 459 243 на утро понедельника, выздоровели более 40,5 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
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