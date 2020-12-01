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Эксперт: в Беларуси произошла социальная революция

Белорусское общество определило для себя новые ценности и то, как должно быть организовано государство. А власть не поспевала и не поспевает за этими изменениями.

Эксперт: в Беларуси произошла социальная революция
Фото: TUT.by
Такое мнение незадолго до своего ареста высказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук в передаче «Умные люди». Данную передачу на своем YouTube-канале запустила газета «Белорусы и рынок».

В первом выпуске передачи Дмитрий Крук сделал ряд интересных заявленийпишет thinktanks.by.

Во-первых, он предположил, что  даже если бы не было коронавируса и брутального насилия, мы бы все равно увидели белорусский протест, может только годом-двумя позже. По его мнению, фундаментальная причина выхода людей на улицы кроется не в экономике, а в изменении ценностного базиса белорусского общества.

— Я готов сделать  серьезное  заявление: в Беларуси произошла социальная революция. Общество определило для себя новые ценности и то, как должно быть организовано государство… А власть  не поспевала и не поспевает за этими изменениями, - сказал Дмитрий Крук.

Во-вторых, он согласился с другим участником передачи - директором Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсением Сивицким, что дальнейшее падение доходов населения и рост безработицы приведут к расширению протестного движения и вовлечению в него сотрудников госпредприятий и большего числа жителей малых городов. Но эксперт из  BEROC добавил, что  более важно то, что ухудшение экономической ситуации приведет к  дезорганизации вертикали.

— Поставьте себя на место чиновника, который все предыдущие годы, пусть с какими-то сомнениями, но  считал, что он делает хорошие вещи для экономики страны.  Компетентные чиновников понимают, куда мы сейчас  движемся.  Вряд ли кто-то  из них захочет стать ответственным за спад ВВП и финансовый кризис. Поэтому экономика  будет важным фоновым фактором для демотивации и дезорганизации системы государственного аппарата, - высказал убеждение Дмитрий Крук.

Напомним, 29 ноября экономист был задержан силовиками в магазине и обвинен в участии в массоовой акции. 30 ноября судья Анастасия Ачалова в суде Ленинского района Минска приговорила Дмитрия Крука к 15 суткам ареста по ч.1 ст. 23.34.
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