Наследный принц Японии разрешил дочери выйти замуж за простолюдина
Наследный принц Японии Фумихито дал разрешение старшей дочери, 29-летней принцессе Мако на брак с простолюдином. Об этом 30 ноября пишет "Русская служба ВВC".
Избранник принцессы – ее однокурсник Кей Комуро, они познакомились во время учебы в университете Токио.
По информации ВВС, семья Комуро не имеет большого веса в японском обществе и испытывает финансовые трудности. На оплату образования сына мать Комуро просила деньги у своего жениха.
Принцесса Мако после свадьбы потеряет королевский титул.
ВВС сообщает, что тетя Мако, принцесса Саяко Нори в 2005 году вышла замуж за дизайнера и тоже потеряла титул члена императорской семьи.
08:15 01/12/2020
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