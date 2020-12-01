Наследный принц Японии разрешил дочери выйти замуж за простолюдина





Избранник принцессы – ее однокурсник Кей Комуро, они познакомились во время учебы в университете Токио.





По информации ВВС, семья Комуро не имеет большого веса в японском обществе и испытывает финансовые трудности. На оплату образования сына мать Комуро просила деньги у своего жениха.





Принцесса Мако после свадьбы потеряет королевский титул.





ВВС сообщает, что тетя Мако, принцесса Саяко Нори в 2005 году вышла замуж за дизайнера и тоже потеряла титул члена императорской семьи.



