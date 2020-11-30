Произошло возрождение бело-красно-белого флага. Что выбирают белорусы

Протесты в Барановичах 23 августа. Фото: Intex-press





В 2020 году бело-красно-белый флаг объединил миллионы белорусов, что безусловно раздражает представителей власти и вызывает новую волну дебатов о ценностях, пишет newbelarus.vision.





Исследование Григория Астапени показывает: бело-красно-белый флаг пока имеет меньшую поддержку среди белорусских горожан (35%), чем красно-зеленый (41%), в то время как 24% жителей белорусских городов еще не определились. При этом уже появились группы, которые поддерживают бело-красно-белую символику. Так, предпочтение бело-красно-белому флагу отдают 44% минчан и 42% мужчин. Изменилось ли мнение белорусов относительно национальной символики безвозвратно?

На эти вопросы отвечают:





Татьяна Щитцова – профессор Департамента социальных наук Европейского гуманитарного университета.





Оксана Шелест – социолог, аналитик Центра европейской трансформации.





Юрий Дракохруст – политический обозреватель Радио «Свободы».





Сторонников красно-зеленого флага и тех, кто готов его принять, становится все меньше. С чем это связано?





Татьяна Щитцова. Это связано с систематическим масштабным насилием и беззаконием, которые под этим флагом совершаются представителями действующей власти.





Оксана Шелест. Восприятие любого символа зависит от того, что стоит за ним, какие канатиции, ценности, события связываются с «материальным носителем». До августовских событий многие белорусы воспринимали красно-зеленый флаг как символ той Беларуси, в которой мы прожили уже четверть века. Кто-то, конечно, ассоциировал его и с советским прошлым, но для большинства это был флаг страны, жизнь в которой более или менее устраивала этих людей.





Но сегодня красно-зеленый флаг ассоциируется именно с политическим режимом и напрямую с теми преступлениями, которые под этим флагом совершаются. Если вы вешаете государственный флаг на автозак – вы создаете очень выразительный образ, который зачеркивает все позитивное, что могло быть связано с этим символом. Поэтому, если в августе люди готовы были даже на марше протеста выходить с официальным флагом – кто-то, чтобы продемонстрировать толерантность и готовность к принятию различных взглядов, а кто-то и из личных убеждений, то сегодня это уже довольно трудно представить.





Юрий Дракохруст. То, что сторонников красно-зеленого флага становится меньше, – это определенная политическая аберрация зрения, обусловленная протестами, происходящими под бело-красно-белым флагом, отсутствием массового народного артикулированного движения в поддержку власти под красно-зеленым флагом и политическими установками определенного общественно-политического круга. Согласно опросу SATIO, сделанному по заказу «Годна» и «Будзьма» весной, количество сторонников красно-зеленого флага тогда составляло примерно 40%. Согласно недавнему опросу Chatam house (Григория Астапени), доля сторонников официального флага через пару месяцев после выборов составляла те самые 42% – относительное большинство. И это в обоих случаях — без деревни.





Почему этим летом произошло возрождение бело-красно-белого флага, хотя флаг активно не использовался кандидатами?





Татьяна Щитцова. Протесту был нужен альтернативный флаг, который начал бы символизировать солидарное устремление граждан к политическому переустройству нашего общества на принципах справедливости, соблюдения законности, уважения человеческого достоинства и признания абсолютной ценности человеческой жизни.





В связи с этим бело-красно-белый флаг естественным образом вновь оказался востребованным, потому что исторически он уже и ранее выполнял роль ключевого знака борьбы белорусского народа за справедливость и возможность самостоятельно определять нормы и правила жизни в своей стране.





Оксана Шелест. Избирательной кампании нужна была символика, мемы, образы и слоганы, все как в нормальном PR, и все это было. Но революции нужен флаг. Единственные люди в этой стране, у которых был флаг, имевший для них ценность и смысл, и ради которых (извините за пафос) они были готовы пожертвовать – были люди с бело-красно-белым флагом. Поэтому эта символика воцарилась на улицах 9 августа, хотя для многих из тех, кто вышел протестовать против избирательных фальсификаций, он мало что значил.





Но события 9–11 августа, солидарность с жертвами и упорная борьба режима с бело-красно-белой символикой сделали его флагом протеста «здесь и сейчас». Надо понимать, что и сегодня эта символика имеет очень разный смысл для тех, кто борется за новую Беларусь. Далеко не всегда за ним стоят те ценности, с которыми он был связан для нас с начала 1980-х годов. Вместе с тем создается новая история, возникают новые смыслы и коннотации. Мне кажется, что точнее следует говорить не о «возрождении» бело-красно-белого флага, а о его «перерождении», своеобразной реинкарнации, которая всегда немного иная, чем в прошлой жизни.





Юрий Дракохруст. Это действительно интересный вопрос. Даже на митингах Тихановской за неделю до выборов бело-красно-белых флагов было мало. А после выборов произошел взрыв популярности этого флага. Он выдавил все остальные символы протеста: тапок, сердечко, сердечко-кулак-викторию. Бело-красно-белый флаг победил, наверное, потому, что все же имел ядро сторонников, потому, что значит больше, чем просто отрицание Лукашенко, имеет весомый исторический бэкграунд, манифестует не только политические, но и национальные ценности.





В некотором смысле произошло то же, что с независимостью, только с флагом. Независимость уже считает ценностью даже Лукашенко, чего не было в 1991 году и даже в 1994-м. Сейчас, по крайней мере, изрядная часть общества приняла бело-красно-белый флаг. Не все, о чем свидетельствуют опросы, но гораздо большая часть, чем доля населения, которая принимала его еще полгода назад.



Какой флаг нужен новой Беларуси?





Татьяна Щитцова. Тот, который будет избран самими гражданами.





Оксана Шелест. Новой Беларуси нужен тот флаг, который она обретет. Я имею свои пристрастия и буду отстаивать их в той, новой Беларуси, но больше всего я мечтаю о основательной, длительной общенациональной дискуссии, которая позволит белорусам с уважением друг к другу осмыслить и согласовать видение своей истории, своих ценностей и обрести свои настоящие символы не только через борьбу, но и через интеллектуальную и культурную работу.





Юрий Дракохруст. Мой личный выбор — бело-красно-белый флаг. И это не нынешний выбор, я в начале 1990-х все же был секретарем управы Сойма БНФ. Но я бы предпочел, чтобы этот вопрос решался на референдуме. И я не уверен, что это должно было бы быть первоочередной задачей в случае смены власти. Красно-зеленая Беларусь, как видим, никуда не делась.



