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Водителям рекомендуют не парковаться над люками в мороз

Оставленный в мороз над теплым люком автомобиль может запросто замерзнуть, покрыться коркой льда, из-за чего станет проблематично проникнуть в салон, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в отделе ГАИ Ленинского РУВД.

— Зимой сотрудники Госавтоинспекции нередко оказывают помощь водителям, автомобили которых не заводятся в мороз либо с ними произошли поломки в пути, — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД Ангелина Волосарь. — Бывают и курьезные случаи. Разумная на первый взгляд идея приводит к неразумному результату. Казалось бы, припаркуй автомобиль над теплым люком, и поднимающийся из него воздух поможет двигателю сохранить температуру несколько выше окружающей среды. В итоге мотор будет проще завести поутру. Однако мало кто в этот момент вспоминает, что у теплого воздуха куда более высокая влажность. Причем по мере остывания влаги из теплого воздуха активно выпадает осадок на близлежащие предметы. И придется ждать настоящей весны с круглосуточными плюсовыми температурами и жарким солнцем.
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