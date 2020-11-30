Утром 1 декабря БелЖД не будет продавать билеты через интернет
1 декабря с 9:00 до 10:00 будет невозможно купить билеты на поезда "Белорусской железной дороги" через интернет.
Белорусская железная дорога / БЕЛТА
Раздел "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БелЖД (pass.rw.by) и мобильная программа "БЧ. Мой поезд" будут недоступны, передает "Еврорадио".
Как сообщает пресс-служба БЖД, это связано с плановыми техническими работами.
Чтобы купить в это время билеты, пассажирам придётся обратиться в кассы "Белорусской железной дороги". Билеты на электрички и дизель-поезда можно купить также в терминалах самообслуживания.
21:45 30/11/2020
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