72-летнего минчанина осудили за то, что сопротивлялся омоновцу





Суд состоялся 27 ноября. Как сообщила сторона обвинения, 8 сентября пенсионер с 19:00 до 21:00 был на несанкционированной акции на проспекте Машерова в Минске, передает "Еврорадио"





Там он "в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника ОВД по охране общественного порядка умышленно применил насилие". Сообщается, что мужчина дважды ударил милиционера в лицо. Пока его тащили в милицейский транспорт, пенсионер ещё раз ударил милиционера в лицо. Согласно суду, у омоновца зафиксированы телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.





Пенсионеру назначили "домашнюю химию". Это значит, что он останется дома, но должен выполнять определённые условия — например, отмечаться в милиции.