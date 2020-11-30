72-летнего минчанина осудили за то, что сопротивлялся омоновцу
72-летнему минчанину присудили пять лет "домашней химии" за насилие против омоновца (ст. 364 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба Минского городского суда.
Суд состоялся 27 ноября. Как сообщила сторона обвинения, 8 сентября пенсионер с 19:00 до 21:00 был на несанкционированной акции на проспекте Машерова в Минске, передает "Еврорадио".
Там он "в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника ОВД по охране общественного порядка умышленно применил насилие". Сообщается, что мужчина дважды ударил милиционера в лицо. Пока его тащили в милицейский транспорт, пенсионер ещё раз ударил милиционера в лицо. Согласно суду, у омоновца зафиксированы телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.
Пенсионеру назначили "домашнюю химию". Это значит, что он останется дома, но должен выполнять определённые условия — например, отмечаться в милиции.
21:33 30/11/2020
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