+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

72-летнего минчанина осудили за то, что сопротивлялся омоновцу

72-летнему минчанину присудили пять лет "домашней химии" за насилие против омоновца (ст. 364 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба Минского городского суда.


Суд состоялся 27 ноября. Как сообщила сторона обвинения, 8 сентября пенсионер с 19:00 до 21:00 был на несанкционированной акции на проспекте Машерова в Минске, передает "Еврорадио".

Там он "в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника ОВД по охране общественного порядка умышленно применил насилие". Сообщается, что мужчина дважды ударил милиционера в лицо. Пока его тащили в милицейский транспорт, пенсионер ещё раз ударил милиционера в лицо. Согласно суду, у омоновца зафиксированы телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Пенсионеру назначили "домашнюю химию". Это значит, что он останется дома, но должен выполнять определённые условия — например, отмечаться в милиции.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]