Минздрав сообщил, сколько новых случаев COVID-19 за последние сутки





Выздоровел и выписан 114 341 пациент (966 за последние сутки), у них ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1158 пациентов (семь за последние сутки).





Всего проведено 3 269 576 тестов (16 428 за последние сутки). Процент положительных результатов — примерно 9,8%.





Как заявил кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич, Беларусь подходит к пику заболеваемости второй волны коронавируса. Он также сообщил, что «мы приближаемся к пределу пропускной способности стационарных организаций системы здравоохранения». Медик сообщил, что количество заболевших во вторую волну в Беларуси больше, чем весной.