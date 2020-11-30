+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Минздрав сообщил, сколько новых случаев COVID-19 за последние сутки

В Беларуси 136 647 случаев COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 1639 случаев, днем ранее — 1684 новых случая.


Выздоровел и выписан 114 341 пациент (966 за последние сутки), у них ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1158 пациентов (семь за последние сутки).

Всего проведено 3 269 576 тестов (16 428 за последние сутки). Процент положительных результатов — примерно 9,8%.

Как заявил кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич, Беларусь подходит к пику заболеваемости второй волны коронавируса. Он также сообщил, что «мы приближаемся к пределу пропускной способности стационарных организаций системы здравоохранения». Медик сообщил, что количество заболевших во вторую волну в Беларуси больше, чем весной.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]