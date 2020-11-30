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Экономиста Дмитрия Крука осудили на 15 сутокВ суде прозвучали две разные версии событий

Известного экономиста Дмитрия Крука осудили на 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции (ч. 1 ст. 23.34).


Решение вынесла судья Анастасия Ачалова в суде Ленинского района Минска, пишет TUT.by.

На суде свидетель-милиционер заявил, что Крук участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в районе улицы Чичурина. Сам же экономист рассказал, что его задержали в магазине по адресу Чичурина, 12. Мужчина увидел цепь силовиков и, чтобы не встречаться с ними, решил зайти в магазин. Однако те также пошли в магазин и стали задерживать мужчин. Вместе с Круком были задержаны еще трое мужчин.

Задержание, по словам экономиста, выглядело так: "Один сказал "задерживаем", нас вывокли и задержали. Никаких массовых мероприятий в этом периметре не было, поэтому принять участие в том, чего не было, невозможно".

Дмитрий Крук — экономист, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC, член Координационного совета.
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