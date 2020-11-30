



Решение вынесла судья Анастасия Ачалова в суде Ленинского района Минска, пишет TUT.by





На суде свидетель-милиционер заявил, что Крук участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в районе улицы Чичурина. Сам же экономист рассказал, что его задержали в магазине по адресу Чичурина, 12. Мужчина увидел цепь силовиков и, чтобы не встречаться с ними, решил зайти в магазин. Однако те также пошли в магазин и стали задерживать мужчин. Вместе с Круком были задержаны еще трое мужчин.





Задержание, по словам экономиста, выглядело так: "Один сказал "задерживаем", нас вывокли и задержали. Никаких массовых мероприятий в этом периметре не было, поэтому принять участие в том, чего не было, невозможно".





Дмитрий Крук — экономист, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC, член Координационного совета.