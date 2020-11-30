Один из барабанщиков, Алексей Санчук, так и не вышел на свободу. Как сообщили его коллеги, на него заведено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Как рассказали TUT.BY музыканты, их задержали в Минске 4 ноября во время репетиции.





— Всего было задержано 16 человек. Семь сразу отпустили, три девушки получили штраф по 30 базовых. Остальным шестерым, в том числе и Алексею Санчуку, дали от 10 до 15 суток.





По словам музыкантов, при задержании Алексея избили.





— Мы видели как его выводили и как он вернулся побитый. Во время этапирования он рассказал, что его заставили открыть телефон. А там были указаны точки сбора на марш. Соответственно, был сделан вывод, что Леша — организатор.





Уже тогда ему сообщили, что он будет проходить по уголовному делу, — об этом Леша рассказал нам в РУВД, где мы все содержались. Позже к нему в Жодино приезжал следователь из ГУБОПиК, допрашивал его.





19 ноября Алексей Санчук не вышел на свободу после того, как отбыл 15 суток. 26 ноября ему предъявили обвинение.



