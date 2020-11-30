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В Минске «служебный» микроавтобус сбил силовика, бежавшего за пенсионерами

В микроавтобусе также могли быть силовики.

В Минске «служебный» микроавтобус сбил силовика, бежавшего за пенсионерами. Происшествие случилось в понедельник и попало на видео, передает "Еврорадио".

Значительные силы силовиков остановили Марш пенсионеров на тротуарах проспекта Независимости, и протестующие (одна из их колонн) пошли по тротуарам улицы Володарского. Когда пенсионеры уже были на Романовской Слободе, случился инцидент с наездом. В микроавтобусе также могли быть силовики, только из другого подразделения.
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