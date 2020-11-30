



Согласно материалам дела, 8 сентября пожилой мужчина "нанес сотруднику ОМОН не менее двух ударов рукой в область лица, причинив последнему телесные повреждения относящиеся к категории телесных повреждений, не повлекших кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности".





Суд Советского района Минска признал 72-летнего человека виновным в "насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел" и наказал его ограничением свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок в 5 лет.