Психолог Анна Матуляк выложила в фейсбук эмоциональное сообщение про «ябатек» — почему они такие и почему сейчас нельзя «просто иметь другое мнение». The Village Беларусь приводит текст с сокращениями.





"Мы не имеем права остановиться хотя бы для того, чтобы уничтожить эту унизительно-позорную систему госпропаганды.





Я нашла в себе силы посмотреть видео Азарёнка про Романа.





То, что главные качества ябатек, — интеллектуальная недостаточность, отсутствие каких-либо морально-нравственных ориентиров, отсутствие способности к сочувствию, — это не новость.





В большинстве своём они за любой лишний $ в ЗП мать родную продать не побрезгуют, это тоже уже давно понятно и видно. Они завистливы. Бесконечно лживы и лицемерны. Они способны улыбаться тебе, обнимать и даже как бы поддерживать тебя в лицо.





Но не успеет за тобой закрыться дверь, как десятки вызовов с телефона понесут в ябатьковский мир шок-контент: какая ты дура, какая больная на всю голову и обязательно проплаченная. Почему?





Все просто — они меряют по себе.





И если любое их телодвижение измеряется в $, то им сложно подумать, что кто-то работает наизнос бесплатно, просто потому что он человек. С ценностями повыше «Массандры». Просто потому, что когда вокруг п***ц, ты не можешь продолжать сидеть жопой в тепле, думая, как запастись картохой на зиму и переживать, что из-за «коронопсихоза» (который подкинула Европа, конечно же) нельзя теперь по пятницам или субботам ходить в любимый барчик и бухать.





Ну и из-за «змагаров», конечно, тоже — никакого «шашлычка под коньячок».





Нет. Если ты человек, то тебе трудно спать. Но ты знаешь, что это важно, поэтому в твоей тумбочке наверняка завёлся «Ноофен» или что-то посильней. Потому что спать важно. Скорей всего, ты часто плачешь, потому что если ты человек, то все, что происходит не может не вызывать негодования и сочувствия. Поэтому ты помогаешь, чем можешь.





Консультируешь людей, пишешь посты, ведёшь бесплатные группы и чат поддержки, потому что ты хочешь, чтобы люди, проходя через этот п***ц, оставались по возможности сохранны.





Поэтому в любую погоду ты стоишь с дрожащими от холода и ужаса руками и всем телом у ИВС. Потому что ты слышишь крики задержанных, ты знаешь, что их избивают и пытают. Ты не можешь это остановить, но ты также, как и я, хочешь помочь «чем можешь». Поэтому ты встречаешь освобождённых, «чекаешь», кого привезли/увезли, пытаешься узнавать, к кому приехала скорая, кого увезли и куда.





Ты ездишь по РУВД, пытаясь получить списки задержанных, потому что в этот момент у тебя больше силы, чем у дочери/сына/зятя, три дня разыскивающих мать и тёщу. А заодно пытаешься передать задержанным воду и хоть какой-то перекус, потому что ты знаешь, что их держат долго и не дают пить и не принимают передачи.





Ты в любой удобный момент срываешься и едешь на своей машине в ИВС, ЦИП, СИЗО, СТ, потому что не всех успевают встретить.





Ты, не имея машины, привозишь туда на такси кофе и горячий чай волонтерам. Потому что можешь сделать именно это — и это ценно.





Не имеющая возможности бастовать одинокая мать делит кусок хлеба для детей с бастующими. Потому что в этом ее сила.





Молодая мать в декрете вяжет варежки гуляющим соседям, потому что уже прохладно, а это то, что она может. А ещё она репостит информацию, чтобы о том, что происходит в стране узнало как можно больше людей. А её подруга, впечатлившись варежками, начала вязать тёплые носки для узников в тюрьмы.





«А я такая трусиха, я очень хочу, чтобы это все закончилось, но дико боюсь как-то участвовать. Я лишь смогла сделать дубликат чипа от подъезда и повесила на проволоке возле домофона… ну и бинтов/перекиси накупила и в подъезде оставила».





Ты не трусиха, милая, ты герой!





Как и бабушка, сидящая на лавочке и караулящая дверь в подъезд, подпертую камнем, потому что скоро «апяць будуць уцекать от фашистов гэтых праклятых! Бедныя дзеткі, что ж мы нарабілі! Дзе былі нашы вочы, калі мы за яго галасавалі…» и всем соседям ябатькам, помахивая тростью, сообщать: «А ну-ка не чапай! Не ты ставіла, не табе і прыбіраць. Ідзі куды шла».





И если сегодня от избиений и пыток спасётся хоть кто-то, она будет счастлива. И позвонит своей подруге и расскажет, вместе поплачут.





А подруга передаст вести с полей, что шла на шеренгу ОМОНа, одна, и просила их остановиться, одуматься… Она все ещё надеется… Ведь в прошлый раз получилось и она буквально вырвала из рук карателей парня: «Знаешь, Зина, женщин не бьют. Или не сильно. А мужиков…» — плачет подруга Зине.





Она всегда в этом месте плачет, потому что у неё есть сын и зять: «Я, когда вижу, как бьют мужиков и представляю, что на их месте может быть сын или зять, готова разорвать их всех на куски». А Зина это знает, её племянник ехал с передачей в больницу для своей матери и был задержан, жестоко избит, осуждён за «участие в несанкционированном мероприятии» и отбывал сутки на Окрестина.





Программисты пишут программы и создают чат-боты бесплатно для волонтёров, чтобы облегчать поиск информации, оперативно налаживать связь нуждающихся в помощи с готовыми помочь.





Студенты под страхом отчисления и преследования организовывают акции протеста. Проявляют солидарность с отчисленными братьями/сёстрами и уволенными преподавателями.





Спортсмены пишут письма, бойкотируют соревнования. За что лишаются званий, наград, должностей, бизнесов.





Да что там говорить, школьники в диалоге с учителями выглядят и звучат уверенней, логичней и обоснованней своих наставников. И это огорчает до безумия. Потому что большинство — те самые ябатьки, которые любят или не любят за файлики, бумагу, подарки школе и деньги в фонд школы. Ну и личные качества, конечно.





Если ты не соглашаешься со всем, а задаёшь вопросы и даже споришь. То есть максимально отдаляешься от желаемого многими учителями образа послушного винтика, то ты нелюбим у большинства учителей.





А любовь выражается в отметках, тут все банально. Каждый ябатька использует свою власть по максимуму. Есть предположение, что если садизм не проявляется открыто, то латентный все равно присутствует. И сейчас это очень хорошо заметно.





Врачи — отдельная тема. Они митингуют, пишут письма, ходят гулять с медикаментами, пытаются придавать огласку данным и сведениям, уличающим власть в беспрецедентном насилии. Зная, что будет дальше. Идя до конца.





Это ябатька, посмотрев этот позорный «высер» Азаренка под чарку и шкварку, будет на кухне долго ржать над тем, как тот врач «раскололся». И назавтра вся ябатьковская социальная сеть будет гудеть. Тут не удивительно.









Это мы с вами знаем, что послания пленников нужно смотреть без звука. Потому что надавить можно на каждого, а у этого врача жена и трое маленьких детей.





А ябатьки ведь и не подозревают себя в проекции. Ну вот все, что они рассказывают про нас, это же про них. Это им зас*али мозг пропагандой, потому что, кроме БТ, они ничего не смотрят. Разными источниками информации они считают разные каналы: БТ, ОНТ, СТВ, РТР, ОРТ и НТВ на закуску.





Это они не способны сделать лишний шаг без какой-либо выгоды ($, повышения по службе, погонов, звания, пораньше/попозже выйти на пенсию, не дать ход компромату, выбить жилье/землю и т.д.), поэтому единственным достоверным и достаточным для них доказательством проплаченности будет упаковка от лампадок.





Ведь в головах меньшинства (слава богу, что их не больше 20%) никогда не родится мысль о том, что человек, покупающий лампадку себе, купит упаковку. Для тех, кто не успел, не смог, не знал, где купить, но приехал туда, на место, чтобы отдать дань памяти.





Заходя в магазин за водой перед стелой, мы с мужем ещё брали столько упаковок воды, сколько смогли унести, — это про «упаковки от лампадок» тоже. Ты берёшь себе и знаешь, что на улице жара, в магазин не попасть… Ты делаешь это потому что, б***ть, ты человек!!! А не равнодушное человеческое тело. Без души. И без сердца. Со значками доллара вместо глаз.





Это все никогда не уложится в голове ябатек-пропагандистов. Ведь каждое такое действие они переводят в любимые $ и ох***вают от сумм, потраченных Европой и Америкой на «дестабилизацию обстановки», а суммы, вероятно впечатляют настолько, что начинают верить, что бабло реально у всех, кто что-то делает.





Все, кто с пеной у рта мне доказывал проплаченность, сыпались на простом вопросе: «Ты лично знаешь хотя бы одного человека, получившего эти деньги, и схему получения?»





Не срежиссированный сюжет на БТ, не кто-то там сказал про знакомую, не враньё в пропагандистских каналах или такой же лживой «оперативной информации для служебного пользования». А вполне себе живого человека с историей. Не знают. Но пена продолжает активно разбрызгиваться. И вы уже знаете, почему.





Тема с кукловодами форсится по той же причине. Эти люди сами без кукловодов мало на что способны — они не берут на себя ответственность, они не проявляют инициативу (за исключением возможности «лизнуть за «плюшку»), для них, если ты владелец бизнеса, — то сразу вор, ну или, на худой конец, «повезло».





Они не думают и не знают, КАК и СКОЛЬКО тебе приходится работать, чтобы оплатить аренду, зарплату себе и сотрудникам с учетом того, что 50% от заработанного ты отдашь налогами и всякими комиссиями. И если повезёт, обойдётся без глупых штрафов.

Они будут завидовать, но никогда не поймут твоих мотивов. Потому что никогда человек, живущий исключительно по инструкциям, приказам и распоряжениям, не поймёт того, кто работает 24/7 для того, чтобы, в первую очередь, быть свободным.

Чтобы не сталкиваться с тем, без чего эти люди жить не смогут: основа их безопасности — это жить в клетке, так как велено не задавать лишних вопросов и иметь, как один из них сказал, «свои кровные 400 руб, которые никто не заберёт. На пельмени хватает, а что ещё надо? Кругом чистота и войны нет».





Красаўцы. Чьи имена и лица сейчас упорно скрываются и «блюрятся» на фото, там же «обрезаются» головы… Потому что «красаўцы» эти не герои, конечно. Это очередная кость, брошенная послушным винтикам, в операции «спасти свою горящую жопу», а узколобость и недальновидность не дают увидеть за всем этим простую истину: несмотря на все эти «плюшки», для власти они не более, чем расходники. И когда наступит час твоей «неугодности» со всеми вытекающими, никто не знает…





Медали, может, и не отберут, но выпихнут и назавтра забудут все твои заслуги. Ты резко станешь ненужным, потому что от тебя уже ничего не зависит, и нет нужды заискивать или иметь с тобой отношения. Но недальновидность делает своё: каждый уверен, что именно он настолько уникален, что с ним такого не произойдёт.





Я говорила и буду говорить.

Нет сейчас ситуации «каждый может иметь своё мнение». Активная или пассивная поддержка насилия — это не мнение, это преступление. А любое преступление должно быть наказано. Точка.





Если ты сам лично не убивал, но врешь и искажаешь информацию, искажаешь факты до невозможности (чего только стоят «попы с нарисованными синяками синей краской»), то ты совершаешь преступление. И наказание неизбежно.





Почитай на досуге про Нюрнбергский процесс. Там «оооочэнь многа интерэснага. Табе панравится».





А мы продолжим.





Стоять у изоляторов, консультировать, писать программы, перечислять деньги, лечить, вязать, шить, рисовать муралы, делать репосты, брать интервью, переводить статьи на иностранные языки, бастовать, записывать поддерживающие видео, звонить из других стран и давать возможность выговориться и поплакать и ещё много всего.





Не хватит места перечислить. Потому что нас много, и каждый делает то, что может, и каждый вклад важен. Потому что именно это помогает нам крепнуть и не сдаваться.





А во дворе уже, как обычно, фонарики, в термосах чай, печенье и тёплые объятия. И обсудив все важное, мы непременно представляем, как будем гулять всю ночь, обниматься со всем городом, петь народные песни, водить хороводы, а назавтра, засучив рукава, начинать работать.









И это будет непременно красивая история, несмотря на все трудности.





Жыве Беларусь!





Жыве вольна!"