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Бездонное днище: как режим от беспомощности мстит "Мисс Беларусь-2008"

Стало известно, в каких условиях держат за решеткой Ольгу Хижинкову.

Бездонное днище: как режим от беспомощности мстит "Мисс Беларусь-2008"
Появились подробности содержания «Мисс Беларусь-2008» и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольги Хижинковой в ЦИП на Окрестина. Об этом в сториз в инстаграме рассказала девушка Эдуарда Бабарико Саша Зверева, назвав источник информации проверенным.

Как следует из сообщения, Хижинковой долгое время не выдавали зубную пасту и щетку, ее не выводят в душ и на прогулки. Ольга не получает передач и писем, несколько недель живет в камере с бездомными женщинами. Она моет им головы в раковине, чтобы «стало легче дышать».

Журналистка Евгения Долгая: 

«Общалась с несколькими людьми, которые посидели на сутках с бездомными. С бездомными садят, чтобы человеку было невыносимо от запаха и от возможного заражения паразитами. Люди, с которыми я общалась, рассказали, как помогали стирать бездомным вещи и как делились своими, чтобы привести человека в порядок. 

Риторика «Представьте, «Мисс Беларусь моет бомжихам головы в тюрьме. Это нормально?» — да, это нормально. И показывает Ольгу как милосердного, как доброго и как сильного человека. 

Государство добивается ненависти друг к другу. Чтобы люди ещё сильнее ненавидели и говорили: «Фу! Меня? С бомжом?». Только через понимание и осознание, что каждый сейчас в беде, мы растем и меняем взгляды на многие вещи».


Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября, после чего получила 27 суток по двум административным делам. 26 ноября состоялся суд уже по третьему эпизоду участия Ольги в акциях протеста — девушку приговорили еще к 15 суткам ареста. Однако это наказание не суммируется с предыдущими, поэтому выйти на свободу Хижинкова должна 11 декабря.
Источник: kyky.org
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