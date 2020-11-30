Наступление на Церковь продолжается: униатского священника отправили на сутки, католического - вызывают в РОВД
Греко-католический священник из Ивацевичей Виталий Быстров получил 10 суток административного ареста.
Его признали виновным в "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий", сообщает телеграм-канал @christianvision.
А ксендза Вячеслава Борка на 1 декабря вызывают в Россонский РОВД (Витебская область) "в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс".
Ранее его уже вызвали в Следственный комитет, где он давал письменные объяснения о своем YouTube-канале.
15:47 30/11/2020
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