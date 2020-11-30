Его признали виновным в "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий", сообщает телеграм-канал @christianvision





А ксендза Вячеслава Борка на 1 декабря вызывают в Россонский РОВД (Витебская область) "в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс".





Ранее его уже вызвали в Следственный комитет, где он давал письменные объяснения о своем YouTube-канале.