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"Белые халаты": в военный госпиталь поступил раненый с воскресных протестов в Минске

В военный госпиталь поступил раненый во время разгонов акций протеста в Минске 29 ноября.

К счастью, его жизни угрозы нет.

Как выяснили "Белые халаты", мужчина, который вчера после марша поступил в военный госпиталь, - 29-летний программист.

Диагноз: огнестрельное пулевое непроникающее ранение груди справа. Ушиб грудной клетки справа, выраженный болевой синдром. Ссадины, гематома мягких тканей грудной клетки справа.

Он был ранен вчера в районе метро "Уручье" резиновой пулей.
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