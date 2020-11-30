БСМП, и сейчас он находится в отделении нейрохирургии. Оnliner.by узнал, что задержанного зовут Ян, ему 30 лет, он дизайнер-фрилансер. Вчера его увезли в, и сейчас





В данный момент мужчина в сознании, но пока общаться с журналистами на тему видео и задержания отказывается.





— У меня сотрясение мозга, сломан нос, трещина, также пострадала левая щека, — говорит Ян. — По самочувствию... Лежать могу, сидеть трудно...





Сколько мужчина пробудет в больнице, пока неизвестно.





Напомним, на вчерашнем видео задержанный сообщает, что он дизайнер-фрилансер. На вид похоже, что он сильно избит. Голоса за кадром задают вопросы — мужчина, задыхаясь, пытается отвечать. В конце просит прощения.











