Любимую не отдают - ее убивают: парень с видео из автозака в больнице с переломами и сотрясением
Вчера появилось видео "беседы" силовиков и мужчины, которая состоялась в машине для перевозки личного состава.
фото носит иллюстративный характер
Оnliner.by узнал, что задержанного зовут Ян, ему 30 лет, он дизайнер-фрилансер. Вчера его увезли в БСМП, и сейчас он находится в отделении нейрохирургии.
В данный момент мужчина в сознании, но пока общаться с журналистами на тему видео и задержания отказывается.
— У меня сотрясение мозга, сломан нос, трещина, также пострадала левая щека, — говорит Ян. — По самочувствию... Лежать могу, сидеть трудно...
Сколько мужчина пробудет в больнице, пока неизвестно.
Напомним, на вчерашнем видео задержанный сообщает, что он дизайнер-фрилансер. На вид похоже, что он сильно избит. Голоса за кадром задают вопросы — мужчина, задыхаясь, пытается отвечать. В конце просит прощения.
14:05 30/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение