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Любимую не отдают - ее убивают: парень с видео из автозака в больнице с переломами и сотрясением

Вчера появилось видео "беседы" силовиков и мужчины, которая состоялась в машине для перевозки личного состава.

Любимую не отдают - ее убивают: парень с видео из автозака в больнице с переломами и сотрясением
фото носит иллюстративный характер
Оnliner.by узнал, что задержанного зовут Ян, ему 30 лет, он дизайнер-фрилансер. Вчера его увезли в БСМП, и сейчас он находится в отделении нейрохирургии. 

В данный момент мужчина в сознании, но пока общаться с журналистами на тему видео и задержания отказывается.

— У меня сотрясение мозга, сломан нос, трещина, также пострадала левая щека, — говорит Ян. — По самочувствию... Лежать могу, сидеть трудно...

Сколько мужчина пробудет в больнице, пока неизвестно.

Напомним, на вчерашнем видео задержанный сообщает, что он дизайнер-фрилансер. На вид похоже, что он сильно избит. Голоса за кадром задают вопросы — мужчина, задыхаясь, пытается отвечать. В конце просит прощения.
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