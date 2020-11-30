



Поскольку ранее правозащитники говоиили о более чем 400 задержанных во время акций по всей Беларуси, есть вероятность, что примерно 100 человек из тех, кто просто оказался не в то время не в том месте, были отпущены.





Ведомство также подтвердило применение силовиками спецсредств в Минске и Минском районе для разгона протестных акций (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ).