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Типография отказалась печатать "Брестскую газету"

Негосударственная «Брестская газета» получила из типографии уведомление о том, что типография не будет заключать с изданием договор на следующий год, передает БАЖ.

«Брестская газета» — независимый еженедельник (главный редактор Виктор Марчук). Первый номер вышел 18 ноября 2002 года, 18 лет назад. Выходит на 24 страницах.

Но у «Брестской газеты» есть сайт, где можно прочитать все самые интеренсные новости из жизни страны и Брестчины.

Напомним, с середины августа в Беларуси не печатали «Народную волю», несколько номеров «Комсомолки», «СН+». При этом «Народная воля» печаталась в Подмосковье, но и российская типография расторгла с ней договор. Приостановлен выход «Газеты Слонимской».
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