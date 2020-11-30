Типография отказалась печатать "Брестскую газету"
Негосударственная «Брестская газета» получила из типографии уведомление о том, что типография не будет заключать с изданием договор на следующий год, передает БАЖ.
«Брестская газета» — независимый еженедельник (главный редактор Виктор Марчук). Первый номер вышел 18 ноября 2002 года, 18 лет назад. Выходит на 24 страницах.
Но у «Брестской газеты» есть сайт, где можно прочитать все самые интеренсные новости из жизни страны и Брестчины.
Напомним, с середины августа в Беларуси не печатали «Народную волю», несколько номеров «Комсомолки», «СН+». При этом «Народная воля» печаталась в Подмосковье, но и российская типография расторгла с ней договор. Приостановлен выход «Газеты Слонимской».
11:54 30/11/2020
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