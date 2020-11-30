Типография отказалась печатать "Брестскую газету"

«Брестская газета» — независимый еженедельник (главный редактор Виктор Марчук). Первый номер вышел 18 ноября 2002 года, 18 лет назад. Выходит на 24 страницах.

Напомним, с середины августа в Беларуси не печатали «Народную волю», несколько номеров «Комсомолки», «СН+». При этом «Народная воля» печаталась в Подмосковье, но и российская типография расторгла с ней договор. Приостановлен выход «Газеты Слонимской».



