Телеграм-канал опубликовал личные данные 10 000 силовиков





Телеграм-канал, который в Беларуси нельзя называть, поскольку он признан экстремистским, а основатель которого Степан Путило внесен в список террористов КГБ, в ответ на массовые задержания участников Марша соседей 29 ноября опубликовал очередные личные данные белорусских силовиков – всего более 10 000 человек.





Так, опубликованы фамилии, телефоны, адреса проживания 7592 солдат и офицеров Внутренних войск, а также 2452 курсантов и преподавателей Академии МВД.





“Мы не стали проверять, кто там бывший, а кто нет. Как и лукашенковские каратели не проверяют”, — говорится в сообщении.





Тем, у кого есть убедительные аргументы о неучастии в преступлениях, предлагают «попробовать предоставить их». Чем жёстче будут репрессии, тем больше имён и фамилий силовиков будут обнародованы, заявляют авторы тг-канала.









Статья 179 УК Беларуси. Незаконные собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего, наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом.





Те же действия, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, либо ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом.