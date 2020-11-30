Противостояние силовиков и горожан в Витебске в один из дней протестов. Фото Сергея Серебро









Расследование этого уголовного дела было завершено в октябре, в конце месяца прокуратура передала его в суд. Согласно версии следствия, Тимофеенко во время мирного шествия 6 сентября совершил следующие действия, расцененные, как насилие в отношении должностного лица:





попытку спровоцировать сотрудника внутренних органов В. на применение физической силы и специальных средств;





из мести за выполнение В. служебных обязанностей обвиняемый умышленно становился в боевую стойку, удерживал при этом в руках полимерную бутылку;

замахивался руками и бутылкой в сторону В., чем демонстрировал намерение применить к нему насилие;





высказывал в адрес В. словесные угрозы, которые тот воспринимал как реальные;

умышленно нанес руками не менее одного травмирующего воздействия в область туловища и верхней левой конечности В., причинив ему физическую боль и побои.





Произошло это, судя по всему, когда заслон из военнослужащих внутренних войск в защитной экипировке пытался преградить путь колонне протестующих по улице Ленина в сторону площади Победы.





Здесь цепочка силовиков оказалась слишком жидкой, чтобы удержать разделившуюся и обходящую с двух сторон колонну протестующих и в результате просто разорвалась. Никакого силового противостояния здесь не наблюдалось. Тем более не понятно, голыми руками можно причинить боль человеку, экипированному в защитный шлем, бронежилет и так называемый КЗРН — комплект защиты рук и ног.





Суд над Андреем Тимофеенко начался 24 ноября, однако, практически сразу же рассмотрение дала было отложено. 27 ноября состоялось второе заседание, при этом ни журналисты, ни правозащитники не смогли попасть в зал суда, сообщает сайт «Віцебская вясна».





При этом, как отмечается интернет-изданием, свободные места в зале были заняты сотрудниками милиции в гражданской форме одежды. Заседание весь день, это дело продолжат рассматривать 1 декабря