Коронавирус в мире: число заражений COVID-19 превысило 62,7 млн

На утро понедельника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 459 тыс. 243 человек против 1 млн 451 тыс. 131 на утро 29 ноября, выздоровели более 40 млн человек, пишет interfax.by





В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.





Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 13 млн 382 тыс. 681 инфицированный COVID-19 (рост за истекшие стуки - 140 тыс. 823) и 266 тыс. 847 летальных исходов (за сутки скончались 595 человек), излечились более 5 млн человек.





Второе место по числу заражений занимает Индия. По данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 38 тыс. 772 человек. Общее число заражений коронавирусной инфекцией достигло 9 млн 431 тыс. 691. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 443 до 137 тыс. 139 человек, поправились более 8,84 млн человек.





Третья позиция в мире по числу инфицированных COVID-19 у Бразилии. В этой стране за время пандемии зарегистрированы 6 млн 314 тыс. 740 заболевших, что на 24 тыс. 468 человек больше, чем сутками ранее, число летальных исходов увеличилось до 172 тыс. 833 (+ 272 человека за сутки), вылечились более 5,58 млн человек.









По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 188. В США на 1 млн жителей скончался 823 человек, Индии - 99, Бразилии - 811 человек.







