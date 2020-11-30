В Рождественские праздники бездомные Лондона смогут пожить в отеле, где им предложат двухнедельное проживаниес трехразовым питанием и виртуальными выступлениями знаменитостей. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает The Sunday Times.









Из-за риска распространения коронавируса, благотворительные организации не смогут разместить бездомных в общежитиях, как это происходило ранее. Поэтому объединение London Hotel Group решило предоставить номера для этой категории людей в четырех гостиницах по сниженной стоимости.

Издание уточняет, что оплатили 517 номеров для людей без определенного места жительства — благотворители.





В отеле им предоставят трехразовое питание с доставкой до номера. Кроме того, им будет доступна медицинская помощь, а в рождественскую ночь на экранах будут транслироваться выступления звезд Элли Голдинг, Имельды Стонтон и Джонатана Прайса.





По данным издания, которое ссылается на Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления (MHCLG), в Британии с января по март 2020 года 36 690 домашних хозяйств классифицировались как бездомные. Еще 38 450 были под угрозой потери жилья в течение 56 дней, пишет telegraf.by





Как сообщалось ранее, во Львове после издевательств подростков умерли двое бездомных. Одного бездомного нашли уже мертвым, а второй скончался позже в больнице от полученных травм. Теперь преступникам, 16 и 18 лет, грозит пожизненное заключение.



