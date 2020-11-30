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Праздник к ним приходит: бездомные Лондона смогут две недели пожить в отеле

В отеле бездомным предоставят трехразовое полноценное питание с доставкой еды и напитков до номера.

В Рождественские праздники бездомные Лондона смогут пожить в отеле, где им предложат двухнедельное проживаниес трехразовым питанием и виртуальными выступлениями знаменитостей. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает The Sunday Times.


Из-за риска распространения коронавируса, благотворительные организации не смогут разместить бездомных в общежитиях, как это происходило ранее. Поэтому объединение London Hotel Group решило предоставить номера для этой категории людей в четырех гостиницах по сниженной стоимости.
Издание уточняет, что оплатили 517 номеров для людей без определенного места жительства — благотворители. 

В отеле им предоставят трехразовое питание с доставкой до номера. Кроме того, им будет доступна медицинская помощь, а в рождественскую ночь на экранах будут транслироваться выступления звезд Элли Голдинг, Имельды Стонтон и Джонатана Прайса.

По данным издания, которое ссылается на Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления (MHCLG), в Британии с января по март 2020 года 36 690 домашних хозяйств классифицировались как бездомные. Еще 38 450 были под угрозой потери жилья в течение 56 дней, пишет telegraf.by

Как сообщалось ранее, во Львове после издевательств подростков умерли двое бездомных. Одного бездомного нашли уже мертвым, а второй скончался позже в больнице от полученных травм. Теперь преступникам, 16 и 18 лет, грозит пожизненное заключение.
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