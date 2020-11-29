Лица участниц клипа скрыты табличками с надписью «23.34» — статьи административного Кодекса, по которой осуждены десятки тысяч белорусов.





Они поют: «Сколько еще нужно душ, чтобы ты услышал вслед: «Убегай, твой летит бумеранг!», «Нет больше страха, я верю, сила в нас безупречна. Гордая девочка в белом, чистая, ясная, уже не твоя».