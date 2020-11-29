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Суд над ней начался в Витебске еще в мае. Во время первого заседания прокурор успел лишь зачитать обвинительное заключение, так как в списке пострадавших от действий девушки значилось более 90 человек со всей Беларуси. В последствии несколько человек отказались от претензий к гадалке, потому что были не готовы публично рассказывать о своих личных проблемах.





Сама гадалка рассказала, что из-за большого количества клиентов вела тетрадку, куда записывала, кто и с какими проблемами к ней приходил — чтобы не запутаться.





Девушка искала доверчивых людей в интернете. Она предлагала практически все виды магии. К ней обращались с разными проблемами: просили вылечить близкого от алкоголизма или психического заболевания, разлучить с женой мужчину, помочь с проблемами на работе. Однако никто из обратившихся никакого эффекта от её магии не заметил.





Всего гомельчанка присвоила более 200 тысяч рублей. У некоторых пострадавших она брала немного, у некоторых — серьезные суммы. Например, мужчина, который надеялся с помощью магии вернуть бросившую его жену, за несколько лет отдал гадалке более 18 тысяч рублей. Оплату девушка принимала не только деньгами, но и посылками с драгоценностями, коньяком, колбасой и даже нижним бельем. Нескольким потерпевшим ущерб частично возместили.





Приговор вступил в законную силу.