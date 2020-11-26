«Сильные Новости» на условиях анонимности поговорили с гомельчанкой, которая однажды решилась выносить и родить чужого ребёнка, и расспросили о сложностях беременности, гонораре, отношении врачей и окружающих.





Наталье 30 лет, работает учителем, одна воспитывает сына, с мужем разошлись. Она родила двоих детей, второго — неродного, для пары из Минска, в которой у женщины диагностировали бесплодие. По её словам, решение стать суррогатной матерью далось ей относительно легко, тем более сделать это позволяло хорошее здоровье, также гомельчанка укладывалась в рамки требований белорусского законодательства. Она не скрывает, что основной причиной пойти на такой шаг стала материальная заинтересованность.













«Увидела где-то в СМИ статью о женщине, которая стала суррогатной матерью, чтобы купить себе квартиру, и задумалась. Здоровье у меня отличное, проблем с беременностью и родами не было, а со своей зарплатой на собственное жильё не накопила бы никогда. Думала где-то около полугода и решилась. На тот момент была ещё официально замужем — по закону это обязательное условие для суррогатной мамы», — рассказала она.





Затем последовало медицинское обследование. По закону, суррогатной матерью может стать только женщина с практически идеальным здоровьем: физическим и психическим. Рекомендуется, чтобы в анамнезе не было выкидышей и абортов, инфекций, передающихся половым путём, а также родоразрешений путём кесарева сечения.





После выбора пары, для которой она будет рожать ребёнка, был заключён договор, где прописывались все нюансы: от суммы выплат до роддома, где будут проходить роды.





«Некоторые считают, что суррогатные матери получают лёгкие деньги. На самом деле это очень долгий, тяжёлый и ответственный процесс. После процедуры ЭКО женщина отвечает практически головой за будущего ребёнка. В договоре прописываются огромные штрафные санкции в случае, например, выкидыша по вине суррогатной матери», — рассказывает Наталья.





Также женщине на время беременности запрещено пить алкоголь, курить, вести половую жизнь, заниматься спортом. Она обязана строго следить за своим здоровьем. Как будущие родители, так и суррогатная мать могут внести в договор свои требования.













Делать ЭКО было решено в Москве, беременность наступила со второй попытки. Затем пришлось становиться на учёт по беременности в женскую консультацию в Гомеле. По словам женщины, сообщение о том, что она вынашивает не своего ребёнка, сразу вызвало у местного врача шок и непонимание, звучали слова осуждения. У Натальи из-за этого были определённые неудобства.





«Спустя некоторое время я пришла на приём, и врач рассказала, что к ней на учёт стала ещё одна суррогатная мама. С того же участка, по сути, женщина, которая могла быть моей соседкой. Я тоже немного удивилась. Зато врач стала более спокойно относиться к этому», — вспоминает Наталья.





Беременность у гомельчанки протекала легко. Она признаётся, что девять месяцев прошли для неё практически незаметно. Своё положение она старалась скрывать, в том числе от коллег, а в 36 недель ушла на больничный по беременности и родам.





«Когда уходила на больничный, конечно, переживала, что будут обсуждать, и как потом вернусь на работу. Удивительно, но спустя три недели после родов я вернулась, как ни в чём не бывало. Никто особо вопросов не задавал», — рассказывает Наталья.





В начале девятого месяца беременности женщина уехала в Минск. Генетические родители ребёнка настояли на том, чтобы роды прошли именно там. Они изначально договорились на платные роды и забронировали отдельную послеродовую вип-палату для Натальи. Гомельчанка рассказывает, что в целом отношение пары к ней на протяжении всего времени их сотрудничества было очень трепетным.









После родов новорождённого сразу унесли, чтобы не травмировать психику родившей женщины.





«Ребёнка я не видела. Желания его оставить, даже если бы это возможно было сделать, не возникло ни на секунду. Я шла на это с определённой целью и чётко понимала, что это не мой ребёнок. Кроме того, наоборот, был некий эмоциональный подъём, что я смогла помочь людям, которые мечтали об этом много лет», — рассказывает Наталья.





Гонорар женщине отдали сразу после родов. Она не называет точную сумму, но говорит, что хватило на покупку квартиры в Гомеле. Помимо ежемесячных выплат и выплаты после родов, генетические родители оплачивали все расходы Натальи, которые так или иначе были связаны с беременностью.





По словам гомельчанки, её просили ещё раз выносить чужого ребёнка, однако во второй раз становиться суррогатной матерью она хочет.





«Всё-таки любая беременность — это огромная нагрузка на организм и всегда есть опасность для здоровья женщины. Кроме того, это очень тяжело морально в плане ответственности, которую ты несёшь перед людьми, обратившимися к тебе за помощью», — рассказывает она.













В Беларуси суррогатное материнство начало регулироваться на законодательном уровне в 2006 году, когда в Кодекс о браке и семье включили соответствующую отдельную статью № 53. Помимо требований к суррогатной матери, закон предусматривает требования и для генетических родителей: если врачи решат, что женщина может родить сама, то прибегнуть к такой услуге в Беларуси по закону нельзя. Услугами суррогатной матери не может воспользоваться мужчина, договор заключается только между бесплодной и способной выносить и родить женщиной. Также закон предусматривает, что суррогатная мать не может оставить себе ребёнка не при каких обстоятельствах, юридически — с момента рождения это ребёнок генетических родителей.





На сегодняшний день в Беларуси есть несколько агентств, которые предлагают помощь бесплодным парам в поиске суррогатной матери для вынашивания их ребёнка. В среднем они предлагают гонорар от 13 до 17 тысяч долларов после родов и от 400 до 600 долларов на ежемесячные расходы во время беременности. Все медицинские расходы оплачивают также генетические родители.