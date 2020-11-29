Фотофакт: В Гомеле пенсионерка застряла головой между перилами и лестницей в подъезде
В субботу в 15-48 в Гомеле в МЧС поступило сообщение, что в многоэтажке на Речицком проспекте нужна помощь пенсионерке, пишет пресс-служба ведомства.
На месте оказалось, что женщина застряла головой между перилами и лестницей. Оказалось, гомельчанка шла в гости к знакомой. Пока поднималась по ступенькам, в какой-то момент упала так, что голова оказалось зажатой перилами. Сама выбраться пенсионерка не смогла.
Спасателям пришлось «перекусывать» металлические перила, чтобы освободить голову пострадавшей. Медики предварительно диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Женщину отправили в больницу, сейчас она уже дома.
12:52 29/11/2020
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