Коронавирус: плюс восемь смертей за сутки, суточный прирост заболевших почти 1700
Свежие данные от Минздрава.
По информации ведомства за сутки количество заболевших COVID-19 выросло на 1 684 (накануне — 1691). Восемь пациентов умерли (накануне — 7).
Выздоровели 1 920 человек.
По мнению кандидата медицинских наук Юрия Горбича, Беларусь подходит к пику второй волны эпидемии коронавируса, то есть приближается к пределу пропускной способности стационарных организаций системы здравоохранения.
12:22 29/11/2020
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