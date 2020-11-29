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Коронавирус: плюс восемь смертей за сутки, суточный прирост заболевших почти 1700

Свежие данные от Минздрава.


По информации ведомства за сутки количество заболевших COVID-19 выросло на 1 684 (накануне — 1691). Восемь пациентов умерли (накануне — 7).

Выздоровели 1 920 человек.

По мнению кандидата медицинских наук Юрия Горбича, Беларусь подходит к пику второй волны эпидемии коронавируса, то есть приближается к пределу пропускной способности стационарных организаций системы здравоохранения.
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