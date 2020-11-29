



21 ноября Екатерину Андрееву перевезли из ИВС на Окрестина и здесь она пересеклась с журналисткой БелаПАН Юлией Коцкой. Юлия вышла на свободу и рассказала о Екатерине.





«В целом Катя нормально держится. Получила как раз в тот день первую записку от родителей и от мужа Игоря. Она была невероятно счастлива, когда дошли сведения к ней от родных. Ждет, что ее признают политзаключенной. Еще в РОВД ей сказали, что ей грозит тюремный срок, мол, семь лет будет шить рубашки. В ЦИП ее возили на допросы. На тот момент, когда мы были вместе в камере, она еще не знала о задержании мужа, не знала и о мере пресечения.





Самое главное – Екатерина ждет писем из-за решетки. Поэтому следует ее поддержать и писать письма. Для нее это очень важно. Раз в неделю нужно писать, несмотря на то, что эти письма могут и не дойти.





За решеткой люди знают информацию. Другое дело, когда человека сажают самого в камеру.





В камерах повально болеют коронавирусом. Но будем надеяться, что ее молодой организм перенесет эту инфекцию».