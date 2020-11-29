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Журналистка Юлия Коцкая рассказала, как на Окрестина увиделась с Екатериной Андреевой

С 23 ноября Екатерина Андреева в тюрьме в Жодино. Журналистку «Белсата» вместе с оператором Дарьей Чульцовой задержали на площади Перемен 15 ноября и приговорили к административному аресту, а также выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Известно, что в отношении Екатерины применили меру пресечения – два месяца ареста.


21 ноября Екатерину Андрееву перевезли из ИВС на Окрестина и здесь она пересеклась с журналисткой БелаПАН Юлией Коцкой. Юлия вышла на свободу и рассказала о Екатерине.

«В целом Катя нормально держится. Получила как раз в тот день первую записку от родителей и от мужа Игоря. Она была невероятно счастлива, когда дошли сведения к ней от родных. Ждет, что ее признают политзаключенной. Еще в РОВД ей сказали, что ей грозит тюремный срок, мол, семь лет будет шить рубашки. В ЦИП ее возили на допросы. На тот момент, когда мы были вместе в камере, она еще не знала о задержании мужа, не знала и о мере пресечения.

Самое главное – Екатерина ждет писем из-за решетки. Поэтому следует ее поддержать и писать письма. Для нее это очень важно. Раз в неделю нужно писать, несмотря на то, что эти письма могут и не дойти.

За решеткой люди знают информацию. Другое дело, когда человека сажают самого в камеру.

В камерах повально болеют коронавирусом. Но будем надеяться, что ее молодой организм перенесет эту инфекцию».
Белсат
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