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В Беларуси ограничили доступ к нескольким сайтам для отслеживания посылок

В Беларуси не работают несколько сайтов для отслеживания почтовых отправлений.

Вчера появилась информация, что заблокирован сайт gdeposylka.ru, который позволяет отслеживать посылки более чем 100 почтовых служб разных стран мира.
 
Пользователей МТС сообщали, что доступ к ресурсу ограничен. Позже оказалось, что также недоступны сайты parcelsapp.com, posylka.net, 1track.ru. При переходе на них появляется сообщение о том, что доступ к ресурсу ограничен Министерством информации либо что сайт не может обеспечить безопасное соединение.

Официальных пояснений пока нет. 
Reform.by
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