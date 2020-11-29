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Даже метель: следующая неделя будет зимней

Прохладная погода установится в Беларуси на следующей неделе. Судя по прогнозам синоптиков, декабрь начнётся с настоящей зимы.



Практически всю неделю по большей части страны будет идти снег, ожидаются и метели.

По ночам в среднем ожидается -7…-4 градуса, днём — от -3 до +2 градусов тепла. Правда, к следующим выходным станет немного теплее: в воскресенье 6 декабря ожидаются плюсовые температуры.

Если верить долгосрочному прогнозу погоды, декабрь в Беларуси выдастся "мягким". Сильных заморозков не ожидается, как и большого числа осадков.
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