Даже метель: следующая неделя будет зимней
Прохладная погода установится в Беларуси на следующей неделе. Судя по прогнозам синоптиков, декабрь начнётся с настоящей зимы.
Практически всю неделю по большей части страны будет идти снег, ожидаются и метели.
По ночам в среднем ожидается -7…-4 градуса, днём — от -3 до +2 градусов тепла. Правда, к следующим выходным станет немного теплее: в воскресенье 6 декабря ожидаются плюсовые температуры.
Если верить долгосрочному прогнозу погоды, декабрь в Беларуси выдастся "мягким". Сильных заморозков не ожидается, как и большого числа осадков.
08:49 29/11/2020
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