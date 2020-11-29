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Консистория (собрание кардиналов во главе с Папой) прошла не так масштабно, как обычно, из-за пандемии COVID-19. Вместо тысяч гостей, в базилику Святого Петра пустили только по 10 гостей на каждого кардинала.





Впервые кардиналов получили Бруней и Руанда.





Уилтон Грегори, 72-летний архиепископ из Вашингтона, округ Колумбия, США, стал первым афроамериканским кардиналом.





Он попал в заголовки СМИ в июне, когда раскритиковал посещение президентом Дональдом Трампом католической святыни в Вашингтоне. Тогда полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, чтобы Трамп мог сфотографироваться перед церковью с Библией.





Католические консерваторы осудили Грегори и встали на сторону Трампа.





В комментарии Reuters архиепископ сказал, что хотел бы найти общий язык с избранным президентом США Джо Байденом, несмотря на разногласия по таким вопросам, как аборты.







