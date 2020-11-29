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Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов. Впервые им стал афроамериканец

Папа Франциск в субботу возвел 13 католиков в ранг кардинала. Впервые кардиналов получили Бруней и Руанда. Также кардиналом впервые назначен афроамериканец. Об этом сообщает Reuters.

Фото ЕРА

Консистория (собрание кардиналов во главе с Папой) прошла не так масштабно, как обычно, из-за пандемии COVID-19. Вместо тысяч гостей, в базилику Святого Петра пустили только по 10 гостей на каждого кардинала.

Впервые кардиналов получили Бруней и Руанда.

Уилтон Грегори, 72-летний архиепископ из Вашингтона, округ Колумбия, США, стал первым афроамериканским кардиналом.

Он попал в заголовки СМИ в июне, когда раскритиковал посещение президентом Дональдом Трампом католической святыни в Вашингтоне. Тогда полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, чтобы Трамп мог сфотографироваться перед церковью с Библией.

Католические консерваторы осудили Грегори и встали на сторону Трампа.

В комментарии Reuters архиепископ сказал, что хотел бы найти общий язык с избранным президентом США Джо Байденом, несмотря на разногласия по таким вопросам, как аборты.
Liga.net
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