Помните, отравление минских школьников? Это - стафилококк

"Согласно заключению санитарно-эпидемиологической службы, в ходе обследования у четырех госпитализированных учеников школы обнаружен стафилококк. Для анализа были отобраны образцы изготовленного продукта, биологические материалы работников столовой и учащихся", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале СК.





На сегодняшний день все дети выписаны из учреждений здравоохранения, их здоровью ничего не угрожает, сообщили в ведомстве, пишет interfax.by





Расследование продолжается.



