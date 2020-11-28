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Помните, отравление минских школьников? Это - стафилококк

У нескольких из госпитализированных с отравлением учащихся минской школы №61 обследование обнаружило стафилококк, расследование продолжается, сообщили в Следственном комитете в субботу.

"Согласно заключению санитарно-эпидемиологической службы, в ходе обследования у четырех госпитализированных учеников школы обнаружен стафилококк. Для анализа были отобраны образцы изготовленного продукта, биологические материалы работников столовой и учащихся", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале СК.

На сегодняшний день все дети выписаны из учреждений здравоохранения, их здоровью ничего не угрожает, сообщили в ведомстве, пишет interfax.by 

Расследование продолжается.
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