В США рекордно увеличился суточный прирост COVID-19

В США впервые с начала пандемии суточный прирост случаев COVID-19 превысил отметку в 200 тысяч. При этом за сутки число заразившихся выросло более чем на 205 тысяч, сообщает в субботу, 28 ноября, университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, пишет korrespondent.net





По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 205 557 новых случаев заражения, скончались еще 1404 пациента с подтвержденным заболеванием.









По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 13 092 661 случай заражения коронавирусом, скончались более 264 тысяч человек. Выздоровели более 4,9 миллиона заразившихся.





Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 61 миллиона человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.





Напомним, накануне в ВОЗ рассказали, где надо искать источник COVID-19.





Сегодня сообщалось, что вакцину Pfizer начали развозить по миру. В Европу ее начали поставлять еще до сертификации регулятором.



