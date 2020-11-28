Пыльченко защищал Марию Колесникову и Виктора Бабарико, пишет afn.by





Суд также истребовал у Минюста заявление Пыльченко о допуске адвокатов на заседание Квалификационной комиссии, которое было подано 15 октября перед заседанием Квалификационной комиссии и в удовлетворении которого было отказано.









По мнению Александра Пыльченко, решение Министерства юстиции о прекращении действия его лицензии адвоката является неправомерным. Согласно заключению Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь, Пыльченко совершил действия, дискредитирующие звание адвоката и адвокатуру: в интервью допустил высказывания, которые «являются некомпетентными, вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и фактически призывают к противоправным действиям».





Как отметил Александр Пыльченко в жалобе, отсутствие какого-либо обоснования выводов Квалификационной комиссии свидетельствует об их необоснованности, голословности и надуманности. Учитывая, что в законодательстве не установлены критерии действий, дискредитирующих адвокатуру, решение Министерства юстиции является произвольным, сообщает правозащитный центр «Весна».





Александр Пыльченко в жалобе также указал, что решение Министерства юстиции по процедуре несовместимо с принципом независимости адвокатуры, поскольку дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии каких-либо нарушений в деятельности адвоката не устанавливала. Решение Минюста также противоречит Конституции, поскольку поводом для прекращения действия лицензии стали высказывания адвоката в СМИ – реализация его конституционного права на свободное выражение мнения: решение Минюста фактически является наказанием за выражение профессионального мнения.





Александр Пыльченко просил суд признать решение о прекращении действия его лицензии неправомерным, обязать Минюст устранить нарушение путем принятия решения о возобновлении действия лицензии. Представители Минюста требования Александра Пыльченко не признали и сообщили суду, что данные требования не подлежат удовлетворению.





После соответствующих вопросов адвокатов Александра Пыльченко Дмитрия Лаевского и Евгения Пыльченко представитель Минюста Елена Шевчёнок пояснила, какие высказывания Пыльченко стали предметом для рассмотрения вопроса о прекращении действия его лицензии. Также там приведены вопросы, по которым защита Александра Пыльченко опрашивали представительницу Минюста: при ответе на них выясняется, что критериев оценки действий адвоката нет.





Основное заседание назначено к рассмотрению в 11 часов 23 декабря.



