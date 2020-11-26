Брестский программист Андрей Приставко в политическую кампанию этого лета вовлекся максимально, пишет 1reg.by А известен стал из-за яркой бело-красно-белой прически.

У парня с июля 6 задержаний, 60 базовых величин штрафа (1620 рублей) и 39 суток камерах за участие в протестах против результатов президентских выборов.





Он успел побывать в изоляторах Бреста, Столина, Минска, Жодино и Барановичей.

По словам Андрея Приставко, последнее задержание, 8 ноября в Минске, обернулось ему не только сутками, но и переломом левой руки. По возвращению в родной город Андрей Приставко отправился в травмпункт, где ему наложили гипс.





Он поделился своими впечатлениями о событиях последних месяцев в Беларуси.





Андрей Приставко сделал себе бело-красно-белую прическу





Про разницу в условиях содержания в изоляторах

«Во всех этих местах, кроме Бреста и Столина, самая большая разница что там не дают курить. Это очень не комфортно для людей которые курят и меня это очень удивило. Ни в Бресте, ни в Столине ничего подобного не было. Там ежечасно был перекур. Вполне официальный, а там нет. Вот это было очень не комфортно».

Про положительные моменты на Окрестина (Минск)

«Из всех этих мест, как ни странно странно это звучит, мне больше всего понравилось на Окрестина. Было очень здорово что там кабинка туалета в камере закрывается, там дверь есть. Сейчас может немного запутаюсь, но в ИВС или в ЦИП на Окрестино даже была горячая вода в кране. Это тоже замечательно, т. к. во всех остальных местах только холодная».

Про встречу после выхода из СИЗО №6 Барановичей

«Восторг и радость, от того как люди на меня, на нас смотрели. Они кричали мне «Жыве Беларусь!» и я им отвечал «Жыве вечна!», люди улыбались. Очень чудесные ощущения».

Про опыт полученный на сутках

«Сутки со многих ракурсов очень полезная штука. Это в каком-то смысле искусственный отбор. Туда попадают люди намного более заточенные на протест чем в среднем, пассионарные. С ними на самом деле очень интересно общаться. Там солидарность и горение идей намного больше концентрированно. Кроме того, если тебя не задерживали, то этот страх задержания больше сковывает людей, чем тех кто уже на сутках хотя бы однажды побывал. Люди которые были на сутках смелее себя ведут на улицах во время акций».

Про страх

«Я боюсь все время, просто у меня сильнее реакция даже на собственный страх. Я стараюсь не позволить своему страху помешать мне делать то что я считаю нужным. Худо-бедно получается. Справиться помогает желание не плевать себе в лицо».





Синяки после протестов

Про политические убеждения

«Я понял что я как минимум демократ, убежденный демократ. Вероятно, склоняюсь к либертарианству и все на самом деле. Для меня самая главная ценность это: демократия, свобода слова, совести, весь спектр демократических свобод».

Про первоочередные требования к власти

«Для меня минимально необходимо — избавиться от деспота и диктатора. Каким бы образом он не остался — это будет ужасно страшная ситуация для нашей страны. Для меня это минимально необходимая вещь. Свобода политзаключенных — как второе требование, но я думаю это будет после того как разберемся с первым вопросом. Третий же вопрос, для меня, это то что я надеюсь что Беларусь станет парламентской республикой. Этого требования массово не выставляют, но если бы это зависело от меня то я бы желал именно такого».

Про гипс на левой руке

«Когда меня последний раз задерживали (в Минске), то меня в микроавтобусе здорово избивали дубинкой. В итоге получил перелом шиловидного отростка локтевой кости. Избивал вероятно ОМОН, но я не могу этого на 100% утверждать. Люди в черной униформе. Медицинскую помощь оказали уже по выходу с «суток». Меня один раз осмотрел фельдшер в Жодино, который рекомендовал сделать снимок, но эту рекомендацию проигнорировали все кто мог. Поэтому помогли уже в травмпункте в Бресте».

Про музыку

«Я бы очень хотел иметь право называться музыкантом. Люблю петь и играть на гитаре, а если это делать возле костра то это очень фантастическое занятие. На YouTube записываю ролики. Играю каверы коллективов: «Пикник», «Brutto», Высоцкий, Цой и другие».

Про пожелания единомышленникам и оппонентам

«Я бы пожелал им здоровой смелости, улыбки и гордо поднятой головы. Оппонентам пожелал бы задуматься над тем что мы имеем право на отличную от их точку зрения и когда все изменится, я приложу усилия что бы их не угнетали за взгляды».

Это только часть документооборота из-за протестов Андрея

Уже дома, по освобождению из-под последнего ареста, Андрей Приставко получил конверт с судебной повесткой. Парня приглашали на рассмотрение административного правонарушения предусмотренного статьей 23.34 КоАП РБ на 16 ноября, на день когда тот еще отбывал административный арест.





«Пойду разбираться с этим моментом. Благо бумага из изолятора, которая подтверждает уважительность отсутствия, у меня имеется», – добавил Андрей Приставко.





Позже Андрей сообщил, что по тому суду ему досталось еще 50 базовых величин штрафа – 1350 рублей.