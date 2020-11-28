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Вот новый поворот: немецкий врач назвал "некитайскую" причину пандемии COVID-19

В настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции

Вот новый поворот: немецкий врач назвал "некитайскую" причину пандемии COVID-19


Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции, передает РИА "Новости".

"Стартовый выстрел" для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии", - сказал специалист в эфире телеканала ZDF.Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19, вирус SARS-CoV-2, впервые появился в Ухане.

Коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям, напомнил эксперт. Однако, по его словам, никто не воспринял угрозу всерьез.
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